Fairy Tail 2 : un deuxième aperçu avant la BA

Après un reveal lors du dernier Nintendo Direct et en attendant la première présentation complète,a eu droit pour l'Anime Expo à un nouveau rapide aperçu vidéo au travers du teaser ci-dessous.Toujours développé par la team Gust, cette suite couvrira tout le reste du scénario et même au-delà puisque l'on nous promet un chapitre inédit situé après la fin de l'oeuvre, bonne manière de pousser la durée de vie en complément d'un surplus d'exploration et de quêtes spéciales pour les différents personnages principaux.Sortie prévue cet hiver (PC, PS5, PS4, Switch), dont on imagine pour début 2025.