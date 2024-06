Dragon Ball Sparking Zero : nouveau trailer pour confirmer 12 persos supplémentaires

Le casting decontinue de prendre forme en accueillant dans le cadre d'une nouvelle bande-annonce 12 personnages supplémentaires, certains indispensables (Super Vegeto, Future Trunks, Goku Ultra Instinct…), d'autres inattendus (Dabura, Spopovich, Yajirobe…) et d'autres dont on avait oublié l'existence même (Roasie et Agnilasa).On retourne patienter jusqu'au 11 octobre (PC, PlayStation 5, Xbox Series) avec déjà un regard vers la GamesCom d'août où l'éditeur devrait faire comme chaque année part de sa présence.