Where Winds Meet également sur PlayStation 5

Sony continue de partir à la pêche aux productions asiatiques « hors Japon » et rapporte cette fois l'annonce desur PlayStation, 5, production NetEase déjà confirmé sur PC depuis deux ans.Le titre a eu le temps d'évoluer depuis bien que la bande-annonce évite de trop en montrer niveau exploration (on sait néanmoins que l'on pourra courir sur les murs et même sur l'eau), contrairement aux activités et aux combats notamment face à de gros boss. Toujours pas de date, mais quelques élus ont eu l'occasion de le tester en secret le mois dernier lors d'une bêta.