Dragon Quest : 2 autres jeux mobiles balayés

Il n'y avait pas de raisons de frapper uniquement les consoles avec plusieurs jeux annulés : l'actuel PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, poursuit son coup de balais dès le début de la nouvelle année fiscale en annonçant la mise à mort de deux jeux mobile supplémentaires, soit le BR/PVEet le classique match3, respectivement pour le 30 et 31 juillet.En cause, une rentabilité trop faible pour un segment mobile dont les bénéfices commencent à reculer pour l'éditeur même au Japon, et la seule solution à l'heure actuelle, annoncée publiquement, est de tenter désormais pour les titres à venir d'avoir droit à une éventuelle version PC pour élargir le public. Problème dans ce cas de figure : un match3 n'a aucune chance de survie sur PC et de manière globale, quand on veut viser le PC, c'est surtout pour toucher un public en dehors du Japon, eten dehors du Japon, ça a toujours autant de mal. D'où d'ailleurs la fermeture en occident depuis le 29 février des serveurs de, pourtant encore actif sur l'archipel.L'autre explication qui peut être donnée, c'est que lundi 27 mai, c'est le « Dragon Quest Day » et si Square Enix n'a encore montré aucune intention sur le sujet, on peut s'attendre à l'annonce d'un nouveau produit mobile pour relancer l'audience. Sinon,, y a moyen ou pas ?