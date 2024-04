Tekken 8 : le prochain perso confirmé + nouveau chapitre du mode Story à venir

Bandai Namco démarre sa semaine en apportant des détails à sa feuille de route sur, commençant déjà par l'officialisation de Lidia Sobieska comme deuxième personnage du « Pass 1 » après Eddy. La karatéka tirée desera disponible dans le courant de l'été.Le titre se voit également assuré de bénéficier de plusieurs MAJ gratuites cette année, dont déjà :- Du rééquilibrage (printemps)- Nouveau stage et Mode Photo (été)- Nouveau chapitre du mode Story (fin d'année)- Mode Ghost VS Ghost et Training Online (dès que possible)