Evil Empire revient en vidéo sur l'annonce de The Rogue Prince of Persia

Suite à l'annonce du 10 avril, Evil Empire est revenu sur le caspour confirmer ce qui avait été leaké : l'idée existe chez le studio depuis 2018/2019 et a ensuite été présentée à Ubisoft qui leur a laissé « toute la liberté créative » pour nous pondre une expérience roguelite.Evil Empire fut responsable du suivi dependant plusieurs années mais promet que le projet en question n'aurait rien d'un simple clone, avec plusieurs mécaniques propres à la licence de l'éditeur notamment pour ce qui concerne les acrobaties, et apparemment un peu plus de narration.La première vidéo making-of vous dévoilera de nouvelles séquences de gameplay pour ce titre qui entrera en Early Access Steam le mois prochain, et ce pour améliorer l'expérience et le contenu au maximum jusqu'à la 1.0 qui donnera également lieu à des versions consoles. Pour le chara-design, il faudra en revanche faire avec...