33 Immortals : un trailer pour préparer la bêta

Thunder Lotus Games a dévoilé une nouvelle vidéo de son roguedont il est encore difficile de comprendre le style de progression, l'expérience semblant mélanger aussi bien la progression solo que la coop jusqu'à 33 joueurs dans le cadre de « raids à la volée » où plus le nombre d'alliés augmente, plus la difficulté s'élèvera. Pour la manière de passer d'un style à l'autre, c'est assez flou pour le moment mais toutes les réponses seront données lors de la bêta prévue du 24 mai au 2 juin.Pour les non-invités, le titre entrera dans tous les cas en phase d'accès anticipé cette année, sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.