The Planet Crafter : le survival peace trouve sa date

Débutons cette journée en parlant de nouveau de survie avec l'annonce d'une date de lancement pour la 1.0 de, expérience signée par les français de Miju Games ayant largement eu le temps de s'améliorer pendant 2 ans d'Early Access sur Steam pour actuellement 25.000 critiques visiblement satisfaites du taf.Ce sera donc le 10 avril que sera lancée la version « finalisée » (terme qui ne veut toujours rien dire dans le genre de jeu) avec l'apport d'un multi à 8 joueurs, de nouveaux biomes et l'arrivée d'espèces animales sans tabassage,restant un jeu voulu non violent où l'on incarnera un courageux spationaute devant faire d'une planète hostile un possible havre de bel accueil pour l'espèce humaine.Pour les intéressés non PC-istes, si tout se passe bien niveau ventes, des versions consoles ont été évoquées par l'équipe.