Le point Monster Hunter avant Wilds : bilan de Worlds, version PS4 de Stories 2 (et boîte)...

L'heure n'est pas encore au grand show suret même qu'on nous a déjà prévenu qu'il n'y aurait rien à attendre sur le sujet lors du Live Anniversary de cette après-midi (rendez-vous cet été donc).Mais en attendant et comme dit dans le titre, petit point sur la situation avec déjà 25 millions de ventes annoncées pour(incluant l'édition GOTY), toujours le jeu record de l'histoire de Capcom en attendant de voir si la suite fera aussi bien.Mais aussi :(remaster) sortira aussi le 14 juin sur PC/PS4/Switch., déjà dispo sur PC/Switch, aura également sa version PS4 à la même date.- Et toujours le 14 juin, les retardataires pourront se chopper les deux épisodes en compilation avec même une version boîte… uniquement sur PS4, alors qu'aux USA et au Japon, c'est seulement sur Switch.