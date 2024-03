No Rest for the Wicked : la nouvelle présentation

Retour sur la dernière présentation de, la nouvelle licence des créateurs departant cette fois sur un style action-RPG plus commun, du moins en apparence, mais avec toujours une très jolie patte graphique pour se démarquer dès sa première sortie en Early Access (Steam uniquement) le 18 avril.Dans les grandes lignes, apprenons que :- Le monde se veut de belle taille, avec météo dynamique, cycle jour/nuit pour chaque zone et une tonne de recoins secrets à découvrir.- Très loin du Diablo-like, cette nouvelle licence reprend les mécaniques modernes du jeu d'action avec sens du timing et gestion de l'espace pour les esquives et contre (jusqu'à pouvoir pousser les ennemis dans le vide), en plus de pattern très punitif face aux boss.- Pour bien faire comprendre ce dernier point, Moon Studios va jusqu'à intégrer une jauge d'endurance et un principe de poids pour les armures qui affectera vos possibilités.- Toutes les armes ont leurs propres moveset, avec 4 niveaux de rareté et des runes pour mieux déterminer son style de jeu dans les attaques spéciales.- Ce point avec l'arbre de compétences fait que c'est au joueur de déterminer sa voie et donc sa classe : la création de personnage n'est purement qu'esthétique.- Une région explorée maintiendra son intérêt avec nouveaux défis aléatoires quand on y retournera.- Nous aurons aussi une zone spéciale pour le haut challenge mais les développeurs en parleront prochainement.- Comme déjà précisé par le passé, le jeu dispose d'une capitale centrale (Sacrament) que l'on pourra aider à reconstruire via des quêtes annexes pour améliorer l'intérêt auprès des vendeurs (meilleurs objets, améliorations plus intéressantes…).- En tant que Hub principal et pour éviter d'y squatter comme un clochard, on pourra y acheter sa maison avec intégration de meubles et réserve de son meilleur loot.Enfin, il est bon de rappeler que l'Early Access du 18 avril n'est évidemment qu'un début, et l'expérience ne fera qu'évoluer au fil du temps (améliorations, correctifs, multi, nouveaux scénarios…) au moins jusqu'au lancement de la version 1.0, et donc des portages PlayStation 5 et Xbox Series.