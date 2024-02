Rise of the Ronin montre son système de combat

La Team Ninja passe déjà à la deuxième vidéo de présentation sur les contours deet après nous avoir fait un point sur l'univers ou plus exactement le contexte historique, passons aux combats qui ne bouleverseront d'aucune façon les habitudes de ceux qui ont torché les différents jeux de l'éditeur (on y retrouve les différents styles), si ce n'est une mise en avant des armes à feu en soutien (et du grappin) : une jauge de Ki liée à vos actions comme votre défense, donc à la fois le besoin de démolir celle de l'adversaire pour le stun tout en prenant garde à la votre.Sortie prévue le 22 mars prochain uniquement sur PlayStation 5.