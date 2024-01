Le PDG de Piranha Bytes confirme à demi-mot le risque de fermeture (ou un rachat ?) Le PDG de Piranha Bytes confirme à demi-mot le risque de fermeture (ou un rachat ?)

Nous avons abordé le week-end dernier la potentielle fermeture de Piranha Bytes selon plusieurs sources allemandes, et sans pouvoir évidemment trop étaler la chose, le PDG du studio (Michael Rüve) a néanmoins reconnu publiquement via Game Informer que ça ne sentait pas vraiment bon pour l'avenir.



« Chers fans, oui, c'est vrai. Nous, Pyranha Bytes, sommes dans une situation difficile. Beaucoup de choses circulent à notre sujet en ce moment mais voici notre réponse : ne nous effacez pas encore ! »



Michael Rüve déclare que son équipe est soudée au maximum pour l'avenir, et fait état de recherche pour « trouver un partenaire », comme pour approuver en sous-entendu les rumeurs de discussion d'Embracer envers les tiers pour une revente du studio mais aussi de la licence Elex.



On ignore, même en cas de rachat, ce qu'il adviendra de la franchise Risen mais dans tous les cas, Gothic restera entre les mains d'Embracer et c'est logique : les mecs ont toujours un remake en cours de chantier (chez THQ Nordic).