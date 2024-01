Alone in the Dark : le trailer... du manoir

Et une bande-annonce de plus pour le remake deet après avoir bien présenté le duo de protagonistes Emily Hartwood et Edward Carnby, l'heure est à la mise en valeur du troisième point narratif important : le manoir (Derceto) lui-même.Sortie prévue pour le 20 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et on souhaitera de nouveau bonne chance à Embracer pour avoir voulu placer son titre quasiment en même temps queet