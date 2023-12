The Outlast Trials : trailer et date de sortie

Après une bien longue période d'Early Access,sortira officiellement le 5 mars 2024 sur PC via Steam et l'EGS, ainsi que sur consoles, précisément les deux générations PlayStation et Xbox, au prix de 39,99€ dans le cas de l'édition standard et 49,99€ pour l'édition Deluxe (quelques skins globalement).La longue période de polish aura permis de corriger bien des critiques de la part de la communauté, notamment un contenu démultiplié, une expérience solo plus aux normes (vies limitées mais des objets de résurrections) et une progression multi plus gratifiante si vous mourrez en ayant tout de même bien progressé, et bien plus punitive pour les « semi-inactifs ».