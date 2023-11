Megaton Musashi : Wired se montre un peu plus, mais attendra finalement avril 2024

Il est temps de dérouler les news autour du dernier Level-5 Vision en commençant tranquillement avec, version « ++ » d'un titre n'ayant pas eu l'occasion de quitter le Japon et qui cette fois arrivera mondialement le 25 avril 2024 (oui, il est reporté) dans toutes les langues sur PC, PlayStation 5/4 et Switch, au prix de 49,99€.Bon par contre, faudra suivre car le mode Histoire fera suite à l'anime que pas grand-monde ne connaît, accompagné d'un mode coop, du PVP, plusieurs collaborations et un tas d'améliorations par rapport à l'original (classements, cross-play, nouveaux coups, nouvelles boutiques, maîtrises, etc).