The Thaumaturge : le ''J-RPG polonais'' a sa date

Vous ne connaissez pas le studio polonais Fool's Theory ? On vous en a pourtant déjà parlé mais pour un tout autre sujet : cette boîte composée en partie par des anciens de CD Projekt travaille justement sur le remake précédemment annoncé du premier, mais avant de dévoiler (un jour) les résultats d'un tel chantier, l'équipe doit d'abord terminer son RPGEt ça tombe bien puisque le titre possède désormais une « première » date de sortie, et c'est donc le 20 février 2024 sur PC (plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series) que l'on pourra découvrir cette expérience à l'ambiance certaine avec ses allures de J-RPG façon. On vous laisse avec un récent trailer pour illustrer cela.