Remnant II dévoile déjà son premier DLC

Ceux qui ont craqué pour, et ils sont très nombreux avec plus d'un million d'unités écoulées en période de lancement, se doivent de savoir que le suivi de ce deuxième épisode débutera le 14 novembre avec « The Awakened King », premier DLC nous emmenant dans le petit village de Dran où est apparu un mystérieux château évidemment maudit.Pour moins de 10 balles, les amateurs de challenge repartiront avec de nouveaux donjons à explorer (et ses boss), du nouvel équipement à glaner et même une nouvelle classe, le Ritualiste, spécialisé dans le debuff et donc potentiellement très pratique en coop.