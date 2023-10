A défaut d'un nouvel épisode Switch ou même d'un simple DLC pourqui le mériterait vraiment, ce sera la tranche Nintendo 64 du service NSO+ qui accueillera demain, dernier représentant de la machine des années 90 avec ses 70 mini-jeux, ses 6 plateaux et pour la culture, l'introduction du mode Duel et du mode Story (abandonné par la suite).Il s'agira du 26e représentant du catalogue N64 et Nintendo n'a encore rien teasé d'autres pour l'avenir.