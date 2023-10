System Shock 2 E.E. s'offre un nouveau trailer

Nightdive est venu nous donner des nouvelles depromis il y a déjà quelques années et qui commence à sérieusement prendre forme avec ce nouveau trailer et la promesse d'améliorations de gameplay, correctifs de bugs et prise en charge des mods.Des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont confirmées pour l'occasion, en plus de la version PC pouvant être récupérée gratuitement à une date encore inconnue pour les joueurs ayant précommandé plus tôt cette année le remake du premier (on dit bien le remake, à ne pas confondre avec l'Enhanced Edition).Une fois disponible, ne restera qu'à attendre le bien inédit, sans grand espoir néanmoins tant Tencent ne semble jamais avoir voulu relancé le projet depuis 3 ans. Pourquoi avoir racheté les droits ?...