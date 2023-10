Naruto x Boruto Connections : Bandai Namco annonce un DLC de 5 musiques officielles

Tout comme, Bandai Namco veut inciter les fans de Naruto à sortir la carte-bleue au-delà de l'achat de, avec un DLC réunissant 5 morceaux officiels à exploiter in-game dont « Haruka Kanata » et « GO !!! ». Instant nostalgie quand même.Sortie prévue le 17 novembre sur tous les supports, et l'éditeur indique la présence d'un pack complet sur Steam sous le nom de « Sound Ultimate Bundle » (115 balles !) incluant le jeu, le DLC évoqué plus haut, une brouette de costumes et le Season Pass (oui, il y en aura un) donnant accès à 5 futurs persos.