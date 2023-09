Hot Wheels Unleashed 2 montre ses modes inédits

Toujours très fier du succès surprise du premier épisode, Milestone veut de nouveau prouver queva proposer du plus lourd au niveau du contenu, cette nouvelle vidéo s'attardant sur les différents modes de jeu.Outre le mode carrière « scénarisée » ainsi que l'éditeur de circuits, dont on rappelle d'ailleurs que l'intégralité des créations du 1 seront compatibles, nous repartions avec 5 nouveaux modes de jeu dont du pur Drift et même un mode de démolition en arène façon, tout cela en plus de l'arrivée des motos et des quads.Sortie prévue le 19 octobre sur la totalité des supports.