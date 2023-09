Après avoir teasé la chose il y a quelques mois, le DLC bien solo dese montre et porter bien son nom de la « Tour de l'Ordre » vu qu'en résumé, il s'agit d'une tour, à parcourir encore et encore en devenant de plus en plus puissant. Petit coté rogue-like donc, bien qu'on attendra des précisions sur le sujet autre que la promesse d'un minimum de narration.Et patience, ça n'arrivera qu'au printemps 2024.