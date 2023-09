EA Sports UFC 5 fait sa présentation

Comme prévu et après avoir abordé le cas WRC, Electronic Arts lève maintenant le voile sur sonqui lui aussi bénéficiera d'une campagne de communication très courte : c'est prévu pour ce 27 octobre sur PlayStation 5 et Xbox Series uniquement, avec dans les jours à venir un trailer de gameplay pour patienter.Une pause de 3 ans qui permettra un rendu technique plus au poil que jamais, bénéficiant évidemment d'un principe de suivi pour s'aligner sur les événements bien réels, et bien entendu le coup d'une édition Deluxe (110 balles) incluant 3 jours d'accès anticipé et l'accès à 4 légendes : Mohammed Ali, Fedor Emelianenko, Mike Tyson et Bruce Lee.