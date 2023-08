PayDay 3 : nouveau trailer... et trailer LIVE

Également prévu le mois prochain, et lui précisément pour le 21 septembre (PC, PlayStation, Xbox, Game Pass),entrevoit donc le bout d'un long chemin et commencer à terminer sa communication hors suivi avec un nouveau trailer feat. Ice-T, directement présent in-game sous la forme d'un pilier du crime organisée.Et comme il restait un peu de thune dans les caisses de Starbreeze (pourtant à deux doigts de la faillite il y a quelques années), on ajoute un trailer Live.