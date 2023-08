Un nouveau trailer pour Les Schtroumpfs 2

Dans la vague de jeux Microids prévus en fin d'année, il y aura, nouvelle adaptation qui reposera sur la même formule que la précédente (on appelle ça une suite) mais avec tout un tas de petites choses pour augmenter son bilan Metacritic, d'un mode coopération à un système d'améliorations plus poussé en passant par quelques surprises dont la présence de Gargamel comme allié de circonstance.Sortie prévue le 2 novembre sur tous les supports, avec des projecteurs plus poussés sur la version Switch, seule à proposer d'une édition Day One avec ses bonus (pack de skins, poster, planche de stickers et 2 lithographies).