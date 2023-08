Quantum Error a sa date de sortie (sur PS5)

L'annonce initiale remonte à mars 2020 mais c'est bon, TeamKill Media tient la bonne pour sonen étant à même d'en annoncer la date de sortie, et ce sera donc pour le 3 novembre mais uniquement sur PlayStation 5 dans un premier temps : les versions PC et Xbox Series attendront leur heure, tandis que l'on rappelle que celle sur PS4 a été annulée en cours de route.Cette expérience entre action et horreur nous fera incarner le pompier capitaine Jacob Thomas, appelé lui et son équipe en renfort après un incident dans un centre de recherche quantique.