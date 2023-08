EDF World Brothers 2 : premier teaser + RDV TGS

Officialisé il y a peu,accueille son « teaser trailer » juste pour signaler la présence de cette suite au TGS 2023 (21 au 24 septembre), son arrivée en 2024 sur PS5/PS4/Switch et les principaux points du communiqué initial :- Retour du mode coop à 4- Plus de 100 skins de persos- Plus de 100 missions- Ajout des 4 nouvelles classes de EDF6Et pendant que nous sommes toujours sans nouvelles d'une localisation européenne de, signalons aux curieux que le premierest actuellement en promotion sur le PS Store (23,99€) et carrément inclus à l'offre PS Plus Extra.