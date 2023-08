Sifu : trailer et date de l'ultime MAJ

Succès surprise après 2 millions de ventes,va bientôt connaître son clap de fin côté suivi avec l'annonce d'une ultime MAJ (gratuite) le 7 septembre sur PC et supports PlayStation comme Xbox, puis plus tard sur Switch.Est concerné le mode Arène avec 6 nouvelles zones de combat, 75 défis, l'ajout de modificateurs, le tout pour un bestiaire renouvelé et des skins supplémentaires à la clé. En voici le trailer.