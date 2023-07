PSVR2 : trailer et date pour Firewall Ultra

L'un des jolis succès du PlayStation VR aura droit, comme on le sait depuis la fin d'année dernière, à une suite sur le PlayStation VR 2.donc, désormais daté au 24 août pour 39,99€, ou 59,99€ pour l'édition Digital Deluxe incluant le déblocage immédiat de 4 classes, autant de skins pour les tenues et les armes, et le Pass de routine pour le contenu payant à venir (il y aura aussi de nombreuses choses gratos).Une suite mieux conçue, tirant évidemment partie des features du nouveau casque dont l'eye-tracking pour éviter l'effet des flashbang (il suffit de fermer les yeux), fourni avec un nouveau lobby social, des champs de tir entre deux sessions, des serveurs dédiés, un nouveau mode PVP mais également l'arrivée d'un mode PVE (bientôt dévoilé), le tout sous Unreal Engine 5.