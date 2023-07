Le Banishers de Don't Nod a sa date de sortie

Même s'il a surtout percé dans le milieu avec les expériences narratives, le studio Don't Nod reste un amoureux de l'action, sans malheureusement être parvenu à conquérir totalement le public, du flopà l'imparfait(qui a connu néanmoins son petit succès commercial).La troisième sera peut-être la bonne, et on le saura le 7 novembre, date annoncée pourqui aurait peut-être mieux fait d'attendre une période un peu plus calme. Mais bon, le bouche-à-oreille, les promos sur la longueur, tout ça…Un titre édité par Focus Entertainment, mettant en scène un couple ayant bac+5 en exorcisme mais qui dans leur quête infinie d'affrontements vont connaître un nouvel objectif : Antea (la femme) se voit elle-même transformée en esprit, et il existerait un moyen pour Red de ramener sa douce dans un corps bien vivant. Pour le scénario, la finalité se fera en fonction de vos choix, et pour le gameplay, cela donnera un mélange entre le matos de Red, et les pouvoirs d'Antea.Sont uniquement concernés les supports PC, PlayStation 5 et Xbox Series.