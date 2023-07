Quandrencontre le catch, ça donne « Stadium Stamped », le mode à 30 joueurs préalablement leaké et désormais confirmé pour le récent, sous forme d'une future MAJ et dont cette vidéo teaser propose les contours effectivement WTF, jusqu'aux chevaux et le système de fans pour se maintenir sur le terrain (évitant ainsi les gros campeurs).Ah et on précise que ce sera évidemment gratuit.