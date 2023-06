La bande-annonce d'Everybody's 1-2 Switch

Que cela vous fasse pleurer ou pas, il faut rappeler que, c'est bientôt 4 millions de ventes, et à partir de là, difficile de s'étonner quand Nintendo officialise une suite dont la première rumeur évoquait pourtant de très mauvais retours critiques en interne, au point que plusieurs employés ont suggéré l'idée d'une proposition directement dans le service NSO+.Mais non, ce sera une sortie en boîte le 30 juin, heureusement à bien plus bas prix que le premier (29,99€) pour un party game qui vient s'illustrer en ce jour avec sa première bande-annonce, le fait de pouvoir y jouer avec son téléphone, des épreuves semblant tout de même plus travaillé et le coup un peu fou du mode 100 joueurs.Sinon un DLC de plateaux/mini-jeux pour pour, y a vraiment plus moyen ?...