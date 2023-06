Like a Dragon Gaiden montre ses combats, pendant que Like a Dragon Infinite prend RDV en fin d'année

Le RGG Summit a eu lieu il y a quelques heures avec en point essentiel des nouvelles de, l'espèce d'épisode annexe qui servira à ce que les fans fassent un lien scénaristique entre les 6e et 8e épisode du point de vue de Kazuma Kiryu. Deux vidéos ont été balancées, une pour chacun des styles de combat (en résumé Puissance & Vitesse) ainsi que le fait que nous visiteront deux zones : Sotenbori (Osaka) et Isezaki Ijincho (Yokohama).Sortie prévue pour le 9 novembre sur les supports habituels, avec en bonus de précommande pour le numérique (rappelons qu'aucune version boîte n'a encore été confirmée chez nous) la possibilité d'affronter dans le Tojo Clan trois persos bien connus des fans de la franchise : Daigo Dojima, Goro Majima et Taiga Saejima.Le reste du Live n'a servi qu'à nous offrir une scénette de dialogue pour le futur, tandis que l'équipe a indiqué qu'un event équivalent aura lieu en fin d'année, probablement pour nous offrir une présentation digne du précité ainsi que la date de sortie précise (« début 2024 » pour le moment).