Remnant II : trailer coop & date de sortie

Imparfait certes mais suffisamment attirant pour avoir rameuté 3 millions de joueurs sur la longueur,n'en aura effectivement plus pour longtemps avant d'accueillir sa suite, annoncée pour le 25 juillet 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Une date qui est accompagnée d'un nouveau trailer (on ne les compte plus), mettant en avant le mode coopération chère à la communauté et toujours l'occasion de mieux s'en sortir face aux hordes de ce nouveau représentant de la catégorie Souls, à génération procédurale.