Prenez, mettez-y une vue FPS, gardez le mode coopération à 4 et ajoutez-y une ambiance 80s grâce au style Carpenter, et voici, l'incarnation apparente du défouloir à l'état brut comme le montre cette première bande-annonce bien burnée, bien testo.Sortie prévue pour 2024, pas plus de précisions, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.