Enshrouded : l'après Portal Knights de Keen Games se dévoile un peu plus

Essentiellement connu pour, les allemands de Keen Games passeront à un autre niveau d'ambition avec le futur, un jeu de survie où vous incarnerez une sorte d'élu devant traverser le monde de part et d'autres dans le but de retrouver des artisans légendaires et pouvoir reconstruire un monde détruit par « une étrange brume ».Les deux originalités viendront d'un système de combat bien plus poussé que d'autres jeux du genre, avec gestion de la jauge d'endurance ennemi pour le stun, et la terraformation qui permettra de modifier la topographie ou de traverser une montagne comme du beurre.Et derrière ses allures d'expériences solo façon RPG occidental, on n'échappe pas à une tendance multi et non des moindres avec de la coopération jusqu'à 16 joueurs, chacun voguant à ses tâches sur le même serveur.Sortie prévue cette année uniquement sur PC dans le cadre de l'Early Access, et on peut déjà imaginer que les consoleux seront servis un jour ou l'autre.