Warhammer Boltgun fait le chaud à J-1

Après la bande-annonce d'il y a quelques jours,achève sa campagne de communication avec une grosse présentation pour tenter d'émoustiller les nostalgiques des gros « Doom-like » d'époque pleins de testostérones, et tant pis si ce n'est plus aujourd'hui d'une grande originalité vu le nombre de représentants du genre depuis l'émergence de la scène indé.Lui arrivera en tout cas demain, le 23 mai donc, sur PC et la totalité des consoles sur le marché.