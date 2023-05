PayDay 3 attendra l'été pour se dévoiler

Si l'on en croit les derniers propos de Starbreeze,arriverait cette année quoi qu'il arrive sur PC et « consoles » (à préciser) et alors qu'on aurait pu s'attendre à du concret dans les semaines à venir, il faudra faire preuve de patience vu que le gameplay attendra l'été, donc probablement pour la période GamesCom.Les fans attendront sagement, se disant que la simple existence du jeu tient déjà du miracle quand on connaît les énormes problèmes financiers rencontrés par la boîte il y a quelques années.