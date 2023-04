Un trailer pour Etrian Odyssey Collection

Si vous aimez les dungeon-crawler et que vous n'avez jamais joué à la série, alors préparez-vous à perdre un nombre incalculable d'heures de votre vie sociale avec la compilationréunissant les trois premiers épisodes de la franchise avec de nouvelles options de confort et diverses modifications du coté du « mapmaking », grande force du jeu à l'époque DS.Une nouvelle bande-annonce vient en rappeler le lancement pour le 1er juin uniquement sur PC et Nintendo Switch, intégralement traduit en FR.