Ghostwire Tokyo disponible sur Xbox Series, ainsi que l'extension gratuite pour tous

Bethesda et Microsoft annoncent que les versions Xbox Series desont à présent disponibles, également dans le service Game Pass, accompagné de l'extension gratuite à télécharger pour tous (donc aussi sur PC et PlayStation 5).C'est cette dernière qui bénéficie d'un trailer de présentation, avec rappel du contenu :- Un nouveau mode bonus façon rogue-like : 30 niveaux à traverser (sur 130 créés à la main) et le besoin d'arriver à la fin. L'échec vous ramènera au point de départ mais avec des améliorations.- De nouveaux lieux pour la campagne principale.- De nouvelles cinématiques à débloquer.- Des compétences supplémentaires, ainsi que des talismans.- Des ennemis inédits.- Des ajouts pour le mode photo.