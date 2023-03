Bandai Namco rappelle l'existence de Synduality

Lors du State of Play de septembre 2022, Bandai Namco annonçait une toute nouvelle IP du nom de, avant de la murer dans le silence jusqu'à aujourd'hui, et ce ne sera pas pour lâcher du lourd : on nous balance exactement le même trailer qu'il y a 7 mois, juste pour indiquer que le titre se nommera plus précisément. Voilà. Ah, et il y a tout de même un teaser de l'anime qui ira avec, qui lui se nommeraEn attendant d'en savoir plus, et ça ne devrait logiquement plus tarder vu que l'éditeur mise sur un lancement cette année (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), on rappellera qu'il s'agira d'une nouvelle production de la part de Yosuke Futami () qui vous en emmènera en 2222, époque où l'humanité se terre au plus profond de la planète après une apocalypse liée à une mystérieuse pluie ayant fait émerger des créatures bouffant tout ce qui bouge. Vous jouerez une « Drifteuse », donc quelqu'un muni d'un mécha et épaulé d'une IA pour partir en mission à la surface, où vous aurez l'occasion de croiser d'autres joueurs pour collaborer… ou vous entre-tuer si besoin.