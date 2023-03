Miasma Chronicles a ''ses'' dates de sortie

Les plans se précisent pour le tactical-RPGdes créateurs de: ce sera pour le 23 mai (PC/PS5/SX) au doux prix de 49,99€, malheureusement uniquement en dématérialisé dans un premier temps puisqu'il faudra patienter jusqu'au 9 juin pour avoir la version boîte en magasin.Promis comme plus complet et mieux fignolé que le précédent jeu du studio,aura également la volonté de vouloir toucher tout le monde, des nouveaux-venus qui bénéficieront d'une expérience « simple » dans les calculs propres au genre, et un mode « vétéran » avec par exemple la prise en compte des notions de pourcentages dans les chances de toucher l'opposant.En voici deux nouvelles vidéos.