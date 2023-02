Redfall : finalement, la version boîte sur Xbox Series aura bien son disque (+ nouveau trailer)

C'était donc bien un quiproquo et cela en arrangera beaucoup : Bethesda a mis à jour la fiche dedans son édition Xbox Series pour indiquer que oui, les versions boîtes proposeront bien le jeu sur Blu-Ray et que le coup du physique avec uniquement un code à l'intérieur ne concerne en fait que la version PC.Une mise au point qui s'accompagne de nouveaux projecteurs durant l'IGN Fan Fest où l'on a pu repartir avec un nouveau trailer présentant ce monde ouvert à visiter seul ou à 4 sans restrictions (pas de temps de chargement, et possibilité de se séparer sans limite).Sortie prévue le 2 mai 2023 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.