Undisputed montera sur le ring fin janvier

Le noble art se fait discret depuis bien longtemps dans le secteur JV, et Steel City Interactive souhaite remédier à cela avec, une véritable simulation proposant une cinquantaine de stars (boxeuses inclus) et les échanges débuteront le 31 janvier, dans un premier temps sur PC/Steam via une période d'accès anticipé le temps de perfectionner le gameplay et pourquoi pas agrémenter le contenu au fil du temps.Quand tout sera fin prêt, supports PlayStation et Xbox lui ouvriront la porte.