Kingdom : The Blood donne des nouvelles

Netflix est l'un des grands spécialistes dans les deals d'adaptations du JV à la série/film live/anime, mais l'inverse existe, preuve avecannoncé l'été dernier et qui revient nous donner des nouvelles avec cette présentation des développeurs.Un action-RPG se reposant sur les arts-martiaux coréens qui compte aussi bien proposer un mode solo (suivant le scénario de la série), un mode conquête pour des parties rapides, du boss-rush avec parfois plusieurs ennemis d'un coup, et enfin du PVP. Bon par contre, c'est techniquement aussi sympa pour du mobile que faiblard pour du PC, tandis que rien n'a été annoncé sur consoles (et aucune date dans tous les cas).