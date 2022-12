Après la course, place à Crash Team Rumble

Entre leak et teaser, l'officialisation den'a pas surpris grand-monde et on continue de se demander quels sont les projets d'Activision derrière un énième rumble à 4 autour d'une licence qui a autant explosé dans sa trilogie « remake » que déçu avec un quatrième épisode pourtant bien inédit.Bref, nous verrons bien le résultat l'année prochaine, uniquement sur supports PlayStation et Xbox, sans comprendre pourquoi ni le PC ni la Switch ne sont concernés.