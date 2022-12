Hellboy : Web of Wyrd, nouveau rogue par l'équipe de West of Dead

Les responsables du sympathiquereviendront l'année prochaine avecsur la totalité des supports, conservant cette patte esthétique très « comics » (et un peu cache-misère, on ne pas le nier) dans un genre rogue-like.Rogue car le scénario va tourner autour de « La Maison des Papillons », demeure à l'architecture déjà improbable (ça sent la génération procédurale) qui en plus recèle de portes interdimensionnelles (pareil). Pour le level-design, on a compris, et reste à savoir comment se présentera la progression coté gameplay.