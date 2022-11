One Piece Odyssey : du gameplay à Water Seven

Tout comme pour l'arc souvenir Alabasta qui a d'abord eu droit à son trailer puis du gameplay, la partie Water Seven deenchaîne sa bande-annonce initial avec une présentation plus complète.Le titre étant prévu pour le 23 janvier 2023 (et Bandai Namco n'étant pas un habitué des surprises), il est probable que ces « mondes souvenirs » ne seront pas nombreux… hors DLC ?