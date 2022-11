Avec un simple trailer, Bandai Namco parvient à nous faire un nouveau point sur, annonçant déjà que la nouvelle MAJ gratuite est en train de se déployer aujourd'hui même (incluant 2 raids en plus de costumes et attaques), tandis que le premier DLC (sur 2) du pack « Hero of Justice » arrivera lui demain avec ses nouveaux persos.Contenu du premier DLC Hero of Justice :- 3 nouveaux persos : Gohan (DBS Super Hero), Gamma 1, Gamma 2- 4 quêtes parallèles- 7 skills- 4 costumes + accessoires- 5 esprits- 15 nouveaux artworks (écran de téléchargement)Enfin, on découvre que ce titre qui vient de fêter son 6e anniversaire a dépassé les 9 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis la fin d'année dernière.