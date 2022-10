Forspoken : nouveau trailer spécial parkour

Dans le futur action-RPGde Square Enix, il y aura forcément ce qu'il faut de combat mais l'équipe souhaite aujourd'hui parler de tout ce qui tiendra de l'exploration et plus précisément des notions de parkour pour visiter ce vaste monde, porté pour rappel par le Luminous Engine.On vous laisser regarder tout cela, sans oublier que le titre verra le jour ce 23 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.